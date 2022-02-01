«Хотелось кусать локти»: врачи – про особенности омикрона

Новый штамм коронавируса, по словам врачей, отличается от предыдущих по симптоматике и тяжести течения заболевания. Что говорят про особенности омикрона медики – в материале "Рамблера".

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Врач реаниматолог в одной из больниц Нью Йорка Евгений Пинелис на своей странице в Facebook написал, что для новой волны коронавируса характерно небольшое количество вирусных пневмоний. Всех поступающих в больницы с COVID-19 пациентов медик разделил на три основные группы:

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"Первая - пациенты непосредственно с ковидной пневмонией. Самая проблемная, самая тяжелая для лечащего врача группа. Состояние малопредсказуемое, легко утяжеляющееся и отвратительно отвечающее на лечение. При виде этих пациентов, их день ото дня ухудшающихся рентгенов и потребностях в кислородной терапии хотелось кусать локти, что чрезвычайно трудно в респираторе".

Вторая группа - это "пациенты с хроническими заболеваниями, которые резко ухудшились на фоне вирусной инфекции", а третья - "пациенты, поступившие с какой-то несвязанной с вирусом патологией, у которых оказался положительный тест на ковид". Как заметил врач, сейчас большинство пациентов принадлежат ко второй и третьей группам.

Врач-кардиохирург Алексей Федоров написал, что новый штамм не привел к перегрузке стационаров, несмотря на большое число заболевших:

"Новый штамм не вызывает фатального поражения лёгочной ткани, равно как и не привёл к перегрузке стационаров за счёт огромного числа заболевших. Такого развития событий боялись многие эксперты, но, к нашему общему счастью, этого не произошло.

Ситуацию отражают и подтверждают данные, которые привел на днях авторитетный эпидемиолог Михаил Фаворов. Летальность от Уханя - 20%, от Дельты - 2%, от Омикрона - 0,2%".

Однако, по словам медика, омикрон стал активно поражать детей, чего не было с предыдущими штаммами. Дети и подростки стали болеть массово:

"На мой взгляд, именно на приспособление к детскому организму и была направлена эта мутация. Во-вторых, болезнь у детей нередко протекает… как бы это сказать, нелегко. Дети, особенно подростки, могут высоко лихорадить три и даже пять дней, всё это сопровождается поносом, рвотой, сильными мышечными, головными болями, исчезновением голоса и очень сильными болями в горле".

По мнению Алексея Федорова, за эту волну омикроном переболеет практически каждый ребёнок.

"Вот так, изменив свою структуру, вирус нашел-таки возможность инфицировать детскую популяцию - последнюю, которая оставалась к нему устойчивой. И более лёгкое течение болезни у взрослых (а оно, слава Богу, есть, иначе это был бы апокалипсис) вполне может быть связано с тем, что эта версия ковида - не для взрослых".