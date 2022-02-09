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1 час назад

Врач назвал особенности людей, заразившихся омикроном

Даша Краснова

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что при омикроне люди заражаю других за пару дней до появления у них самих симптомов заболевания. Его слова передает ТАСС

Врач назвал особенности людей, заразившихся омикроном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, омикрон очень быстро внедряется в организм человека, поэтому вирусная нагрузка нарастает стремительно.

«Пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с омикроном он становится источником для окружающих», — пояснил Горелов.

Эксперт Роспотребнадзора отметил, что инкубационный период у омикрона составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ.

До этого мы рассказывали о частом симптоме штамма "омикрон".

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