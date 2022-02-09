Врач назвал особенности людей, заразившихся омикроном

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что при омикроне люди заражаю других за пару дней до появления у них самих симптомов заболевания. Его слова передает ТАСС

По его словам, омикрон очень быстро внедряется в организм человека, поэтому вирусная нагрузка нарастает стремительно.

«Пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с омикроном он становится источником для окружающих», — пояснил Горелов.

Эксперт Роспотребнадзора отметил, что инкубационный период у омикрона составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ.