Назван симптом, вызывающий сильную боль при "омикроне"

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у заразившихся штаммом коронавируса стал выявляться новый болевой симптом. Об этом сообщает Ura.ru.

"Пациенты стали жаловаться на такой симптом при "омикроне", как гиперестезия, когда болит все тело", - сказал специалист.

По словам врача, если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит. Но если нажать руками, то боль начинает ощущаться везде – кожа, мышцы, кости – вплоть до крика.

Эффект носит название гиперестезия – повышенная чувствительность к воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.