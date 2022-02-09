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3 часа назад

Назван симптом, вызывающий сильную боль при "омикроне"

Даша Краснова

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у заразившихся штаммом коронавируса стал выявляться новый болевой симптом. Об этом сообщает Ura.ru.

Назван симптом, вызывающий сильную боль при "омикроне"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Пациенты стали жаловаться на такой симптом при "омикроне", как гиперестезия, когда болит все тело", - сказал специалист.

По словам врача, если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит. Но если нажать руками, то боль начинает ощущаться везде – кожа, мышцы, кости – вплоть до крика.

Эффект носит название гиперестезия – повышенная чувствительность к воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.

До этого мы рассказывали про главную особенность кашля при «омикроне».

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