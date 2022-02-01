Названа главная особенность кашля при «омикроне»

Горловой, а не легочный кашель может возникнуть вследствие инфицирования новым штаммом коронавируса. Об этом врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».
«Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», – уточнил он.
По словам пульмонолога, пациенты чаще обращаются с жалобами на больное горло. В целом симптомы заражения «омикроном» похожи на заболевание ОРВИ или гриппом, а характер течения инфекции стал более легким. При этом, отмечает Пальман, новый штамм реже вызывает поражение легких. Поэтому эксперт предположил, что со временем коронавирус превратится в обычную респираторно-вирусную инфекцию.
«Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться», — заявил врач.
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