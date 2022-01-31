Названо необычное последствие "омикрона"

У пациентов, переболевших новым штаммом "омикрон", может развиться необычная реакция. Как заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев, речь идет о аберрантной гиперкоагуляционной реакции. Это состояние, при котором сгущается кровь, сообщает Ura.ru.
"То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара".
Подобное наблюдалось и при дельма-волне.
"При штамме „Дельта“ развивалось сгущение крови, но тогда и заболевания протекали тяжело, с ковидными пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией. То есть все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При „Омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть".
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