В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков

В Москве началась бесплатная вакцинация детей до 12 до 17 лет вакциной "Спутник М". Об этом сообщает Оперштаб.

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Врачи отмечают, что в последнее время выросло число заражений штаммом "омикрон" именно среди детей.

Вакцинация подростков от COVID-19 проводится добровольно. Препарат разработан на базе состава вакцины "Спутник V".