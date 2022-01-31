В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков

В Москве началась бесплатная вакцинация детей до 12 до 17 лет вакциной "Спутник М". Об этом сообщает Оперштаб.
Врачи отмечают, что в последнее время выросло число заражений штаммом "омикрон" именно среди детей.
Вакцинация подростков от COVID-19 проводится добровольно. Препарат разработан на базе состава вакцины "Спутник V".
Препарат состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка.
Ранее мы писали, что будет с теми, кто купил сертификат о вакцинации.