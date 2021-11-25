Что будет с теми, кто купил сертификат о вакцинации

Во втором полугодии 2021 года было возбуждено 503 дела, связанных с фальсификацией сертификатов о вакцинации, и заблокировано 2036 интернет-сайтов по их продаже. "Рамблер" узнал, как можно понять, что документ куплен, и какое наказание за это предусмотрено.
По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, проверить, вакцинирован ли человек на самом деле или сертификат поддельный, можно с помощью специального анализа на наличие маркера препарата.
"Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", — сказал ученый ТАСС.
Он также заявил, что у 80% тяжело перенесших коронавирус сертификаты о вакцинации "Спутником" были куплены.
Адвокат, член адвокатской палаты Москвы Ольга Крылова рассказала, что ответственность лежит, как на том, кто продал поддельный документ, так и на том, кто его приобрел. За это предусмотрено уголовное наказание:
"Сертификат о вакцинации является официальным документом, который сейчас в некоторых регионах предоставляет определённые права ( например, право на посещение ресторанов, развлекательных учреждений, право работать в сфере услуг и т.д). Уголовные санкции могут быть применены не только к тем, кто изготавливает и продает поддельные сертификаты, но и к тем, кто их непосредственно покупает и использует. За это деяние предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ. Наказание по данной статье - ограничение свободы , принудительные работы или же лишение свободы на срок до одного года".