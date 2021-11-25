Что будет с теми, кто купил сертификат о вакцинации

"Сертификат о вакцинации является официальным документом, который сейчас в некоторых регионах предоставляет определённые права ( например, право на посещение ресторанов, развлекательных учреждений, право работать в сфере услуг и т.д). Уголовные санкции могут быть применены не только к тем, кто изготавливает и продает поддельные сертификаты, но и к тем, кто их непосредственно покупает и использует. За это деяние предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ. Наказание по данной статье - ограничение свободы , принудительные работы или же лишение свободы на срок до одного года".