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31 минуту назад

Врач заявил о риске ампутации после COVID-19

Даша Краснова

Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин объяснил, что тромбоз у переболевших коронавирусом встречается очень часто. Это может привести к ампутации.

Врач заявил о риске ампутации после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На фоне тромбоза развивается ухудшение кровоснабжения конечностей, которое может быть опасно.

"Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто", - сказал Чупин РИА Новости.

В основном страдают артерии конечностей, как верхних, так и нижних. На фоне тромбоза может развиться тяжелая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения, и дело может дойти до ампутации конечности.

По словам врача, четкой закономерности здесь нет. Тромбоз может произойти как на пике самой болезни, так и через несколько месяцев. Чем тяжелее болел человек, тем дольше будут сохраняться воспалительные и фиброзные изменения в легких и прочие последствия.

Он добавил, что в группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом, если у них ранее уже проводились операции на сосудах. Пациентов, которые не имеют исходного атеросклероза, перенесли COVID-19 легко, к группе риска не относят, но и им необходимо контролировать ситуацию.

"Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом", - пояснил Чупин.

До этого мы рассказывали о шансе непрерывного заражения коронавирусом.

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