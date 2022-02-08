Ученые из Фуданьского университета в Шанхае разработали устройство, позволяющее выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты. Статья опубликована в издании Nature Biomedical Engineering.
"Мы внедрили электромеханический биосенсор для определения SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство и показали, что он определяет вирус РНК менее чем за четыре минуты на пробах из носоглотки", - заявили авторы материала.
Новое Устройство можно подключить к компьютеру или смартфону.
Испытание проводили на 33 пациентах с подтвержденным коронавирусом и 54 здоровых людях. В итоге, результаты тестирования полностью совпали с результатами, полученными с помощью ПЦР. По словам ученых, прибор можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и самостоятельно дома.