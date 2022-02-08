Турок больше года сидит на карантине из-за COVID-19

Житель Турции Музаффер Каясан 14 месяцев находится на карантине, каждый раз сдавая положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеканал NTV.

56-летний мужчина заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. С тех пор он сдал уже 78 ПЦР-тестов, и все они показывают положительный результат. Музаффер Каясан болен лейкемией. Как сообщили врачи, после пересадки костного мозга его иммунная система сильно ослабла.