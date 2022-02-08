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1 час назад

Турок больше года сидит на карантине из-за COVID-19

Мира Маркина

Житель Турции Музаффер Каясан 14 месяцев находится на карантине, каждый раз сдавая положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеканал NTV.

Турок больше года сидит на карантине из-за COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

56-летний мужчина заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. С тех пор он сдал уже 78 ПЦР-тестов, и все они показывают положительный результат. Музаффер Каясан болен лейкемией. Как сообщили врачи, после пересадки костного мозга его иммунная система сильно ослабла.

Из-за карантина турок не может увидеться с родными и всегда находится дома в одиночестве.

"Моя социальная жизнь закончена", - сказал Музаффер Каясан.

Мужчина призвал всех вакцинироваться.

Ранее ученые выяснили, влияет ли COVID-19 на половую функцию мужчин.

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