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1 час назад

Биолог заявил, что при COVID-19 организм стареет на 10 лет

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев заявил, что коронавирус может изменять биологический возраст человека и приводить к ускоренному старению организма. Об он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Биолог заявил, что при COVID-19 организм стареет на 10 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам биолога, за десять дней болезни организм стареет на десять лет.

«Фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — сказал Скулачев.

По его мнению, этим объясняется высокая летальность среди пожилых пациентов с COVID-19. Однако после заболевания все может нормализироваться:

«Постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту».

У тех, кто вакцинировался, коронавирус меньше воздействует на биологический возраст.

Ранее врач назвал симптомы повторного заражения COVID-19.

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