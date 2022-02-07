Врач: чай и кофе мешают восстановлению после COVID-19

Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что при коронавирусной инфекции следует ограничить употребление черного чая и кофейных напитков, отдавая предпочтение простой воде. Также стоит на время отказаться от газировки и пакетированных соков, считает медик.
В беседе с радио Sputnik специалист рассказала несколько рецептов альтернативных напитков.
"Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня. Можно доливать туда теплой воды, но не кипяток, чтобы было теплое питье".
Диетолог отметила, что подобные морсы можно готовить из облепихи и клюквы.
"Можно использовать такие ягоды, как клюква, облепиха. Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс. Воду не надо кипятить специально, чтобы сохранить максимальное количество витаминов".
Дюваль считает, что подобные напитки могут быть частью восстановительной терапии после перенесенного коронавируса.
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