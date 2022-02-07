Врач: чай и кофе мешают восстановлению после COVID-19

"Можно использовать такие ягоды, как клюква, облепиха. Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс. Воду не надо кипятить специально, чтобы сохранить максимальное количество витаминов".