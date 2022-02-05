COVID может влиять на мозг, как Альцгеймер

Ученые нашли похожие молекулярные изменения в мозгу людей, умерших от коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

В частности, специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID негативно влияет на рианодиновые рецепторы, отвечающиеза образование нейрофибриллярных клубков . Именно такие скопления белка обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера.

Ученые объясняют, что дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, в результате которых развиваются заболевания сердца и легких и реакция мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.

"Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу", — объяснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

Ученые пояснили, что иммунный ответ организма после тяжелой формы коронавируса приводит к воспалению в головном мозге, что в свою очередь приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.