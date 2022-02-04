Вирусолог призывает молчать в метро во время пандемии

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов призвал хранить молчание в метро и других общественных транспортах на время пандемии. Слова вирусолога приводит "Газета.Ru".
Как объяснил специалист, во время разговора происходит выброс аэрозольных частиц, которые могут содержать коронавирус, а при обычном дыхании риск распространения вируса сокращается.
"Во время разговора колеблются голосовые связки, производя аэрозоль из мокроты и слюны. А когда вы дышите, у вас все-таки идет однородный поток, не турбулентный",
— уточнил Нетесов.
Он также добавил, что опаснее всего находится рядом с поющим человеком.
Ранее стало известно о шансе непрерывного заражения коронавирусом.