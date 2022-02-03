Врач предупредил о патологиях после нескольких заражений COVID

У человека, который три-пять раз переболел коронавирусом, могут возникнуть тяжелые патологии. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам врача, у человека после нескольких заражений коронавирусом могут развиться проблемы с работой сосудов и со свертываемостью крови.

«Есть риски возникновения аутоиммунных заболеваний от коронавирусной инфекции», — отметил врач.

Вирусолог добавил, что если часто делать прививку, можно заработать осложнения с иммунитетом. Однако специалист считает, что вакцинироваться можно уже через два месяца после перенесенной болезни.