Врач предупредил о патологиях после нескольких заражений COVID

У человека, который три-пять раз переболел коронавирусом, могут возникнуть тяжелые патологии. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам врача, у человека после нескольких заражений коронавирусом могут развиться проблемы с работой сосудов и со свертываемостью крови.
«Есть риски возникновения аутоиммунных заболеваний от коронавирусной инфекции», — отметил врач.
Вирусолог добавил, что если часто делать прививку, можно заработать осложнения с иммунитетом. Однако специалист считает, что вакцинироваться можно уже через два месяца после перенесенной болезни.
Ранее мы писали об опасности линз при коронавирусе. В частности, стало известно, что использование контактных линз для глаз может увеличить риск заражения коронавирусом. Об этом заявила офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.