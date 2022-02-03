Названа доля ложноотрицательных тестов при омикроне

При омикрон-штамме коронавируса ПЦР-тестирование может давать неверный результат почти в трети случаях. Об этом рассказала профессор, президент международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«То, что на сегодняшний день ПЦР выявляет COVID только со второй или третьей попытки, — это потому, что большое количество вируса в этот раз не столько в носу, где чаще всего берется мазок, а в горле, и большое количество в бронхах. На 24-й час заражения в бронхах его в 70 раз больше, чем при дельте», — рассказала Шестакова.
По словам специалиста, при распространении первого уханьского варианта вируса и дельта-штамма коронавируса доля неверных результатов при ПЦР-тестировании составляла около 30-40 %.
Ранее мы писали о сроке выявления омикрон-штамма ПЦР-тестированием.
Так, вирусологи рассказали, что тест становится положительным перед появлением первых симптомов, в конце инкубационного периода, который, как правило, составляет один-шесть дней после заражения.