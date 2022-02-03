Названа доля ложноотрицательных тестов при омикроне

«То, что на сегодняшний день ПЦР выявляет COVID только со второй или третьей попытки, — это потому, что большое количество вируса в этот раз не столько в носу, где чаще всего берется мазок, а в горле, и большое количество в бронхах. На 24-й час заражения в бронхах его в 70 раз больше, чем при дельте», — рассказала Шестакова.