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1 час назад

В России выявлен новый подвид омикрона

В России выявлен ВА.2 — новый подвид омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В России выявлен новый подвид омикрона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила ранее, что новый вариант омикрона был зафиксирован уже в 57 странах. ВА.2 называют «невидимым вариантом», так как его сложнее выявить тестированием.

По словам ведущего эксперта ВОЗ Марии ван Керхове, в последнее время увеличивается количество заражений этим вариантом, однако пока нет данных о том, что он протекает тяжелее. У пациентов с ВА.2 наблюдается высокая температура, непрерывный кашель, потеря вкуса и обоняния.

Ранее были названы симптомы нового подвида омикрона.

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