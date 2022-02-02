В России выявлен новый подвид омикрона

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила ранее, что новый вариант омикрона был зафиксирован уже в 57 странах. ВА.2 называют «невидимым вариантом», так как его сложнее выявить тестированием.

По словам ведущего эксперта ВОЗ Марии ван Керхове, в последнее время увеличивается количество заражений этим вариантом, однако пока нет данных о том, что он протекает тяжелее. У пациентов с ВА.2 наблюдается высокая температура, непрерывный кашель, потеря вкуса и обоняния.