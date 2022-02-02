Названы симптомы нового подвида омикрона

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал о смиптомах нового подвида коронавируса "стелс-омикрон". Об этом сообщает РИА Новости.
Подвид штамма омикрон впервые был выявлен в Алжире в январе. Среди его самых распространенных симптомов отмечается кашель и потеря обоняния. Подвид назвали "стелс-омикрон" или ВА.2.
"Симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет - иммунизирован человек или нет"
Эксперт также привел в пример Данию, которая уже сняла все коронавирусные ограничения. По словам инфекциониста, высокое количество вакцинированных в стране является причиной того, что омикрон не вызывает опасений.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «омикрона».