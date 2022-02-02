Названы симптомы нового подвида омикрона

"Симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет - иммунизирован человек или нет"