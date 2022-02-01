Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-4° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
33 минуты назад

Врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «омикрона»

Британское издание Express опубликовало заявление японских медиков: в последние месяцы число госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше заметно выросло. У половины из них вследствие заражения «омикрон»-штаммом развивается пневмония и появляется острая необходимость в применении аппарата искусственной вентиляции легких.

Врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «омикрона»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Директор медицинского центра Фудзимино Акира Кано рассказал журналистам, что госпитализированные пожилые пациенты были вакцинированы, но давно. Кроме того, заявления о «мягком» течении болезни вследствие инфицирования омикрон-штаммом Кано считает далекими от того, то он видит на практике.

Ранее мы писали о том, как «мягкий, но заразный» омикрон-штамм разрушил систему здравоохранения США.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители