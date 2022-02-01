Врачи рассказали, кому грозит тяжелое течение «омикрона»

Британское издание Express опубликовало заявление японских медиков: в последние месяцы число госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше заметно выросло. У половины из них вследствие заражения «омикрон»-штаммом развивается пневмония и появляется острая необходимость в применении аппарата искусственной вентиляции легких.

Директор медицинского центра Фудзимино Акира Кано рассказал журналистам, что госпитализированные пожилые пациенты были вакцинированы, но давно. Кроме того, заявления о «мягком» течении болезни вследствие инфицирования омикрон-штаммом Кано считает далекими от того, то он видит на практике.