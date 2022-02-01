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1 час назад

Назван срок достижения пика заболеваемости COVID в России

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что в России пик заболеваемости омикрон-штаммом наступит уже на этой неделе. Об этом он рассказал назвал в беседе с «Лентой.ру».

Назван срок достижения пика заболеваемости COVID в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Я предсказываю, что в России пик заболеваемости будет достигнут на этой неделе, может быть, на следующей, и после этого пойдет на снижение», — считает Альтштейн.

Ученый объяснил, что это происходило из-за особого механизма оптимизации размножения коронавируса. Согласно его гипотезе, сначала COVID активно распространяется, а затем начинает снижать свою контагиозность под влиянием неизученного фактора. Механизм работает так, чтобы не создавалось слишкм много мутаций, которые могли бы привести к сильному ослаблению вируса.

«Поэтому если мы будем вакцинироваться, то нынешняя эпидемия, может, и до лета не доживет», — считает Альтштейн.

Ранее мы писали о риске повторного заражения омикроном.

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