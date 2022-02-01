Назван срок достижения пика заболеваемости COVID в России

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что в России пик заболеваемости омикрон-штаммом наступит уже на этой неделе. Об этом он рассказал назвал в беседе с «Лентой.ру» .

«Я предсказываю, что в России пик заболеваемости будет достигнут на этой неделе, может быть, на следующей, и после этого пойдет на снижение», — считает Альтштейн.

Ученый объяснил, что это происходило из-за особого механизма оптимизации размножения коронавируса. Согласно его гипотезе, сначала COVID активно распространяется, а затем начинает снижать свою контагиозность под влиянием неизученного фактора. Механизм работает так, чтобы не создавалось слишкм много мутаций, которые могли бы привести к сильному ослаблению вируса.