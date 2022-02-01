Врачи оценили риск повторного заражения «омикроном»

Риск повторного заражения омикрон-штаммом по сравнению с его предшественником «дельтой» выше в 5,4 раза. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Их слова приводит британское издание Express.

При этом иммунитет, приобретенный после столкновения с инфекцией, защищает носителя всего на 19%. Причиной тому необычно большое количество мутаций, которые содержит штамм «омикрон» по сравнению с предыдущими вариантами («альфа» и «дельта»).

И все-таки, согласно результатам небольшого исследования, проведенного учеными Южной Африки, инфицирование «омикроном» может защитить от заболевания дельта-штаммом. Поскольку антитела, выработанные организмом, увеличивают его «иммунную броню» в четыре раза.