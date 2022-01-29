Названы необходимые лекарства на случай "омикрона"

Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал о необходимых препаратах, которые должны быть в домашней аптечке, в случае обнаружения первых симптомов "омикрона". Этим он поделился в интервью KP.RU.
Специалист рекомендует от температуры 38 и более принимать жаропонижающие средства:
"Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан".
А против заложенности носа — сосудосуживающие спреи, капли и растворы для промывания:
"Для уменьшения отека слизистых (чувство, как будто нос "забит наглухо") нужно спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а для вымывания слизи и продуктов воспаления — изотонические растворы".
Что же касается боле в горле, то эксперт рекомендует приобрести средства для полоскания, например, фурацилин. Также Каган отметил важность приема витамина D в зимний период:
"Если не принимать его, то могут снижаться иммунные реакции, ослабляется защита от любых заболеваний".
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