Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны COVID-19

Вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн предположил, что пятая волна коронавирусной инфекции в России может завершиться уже в марте. Об этом сообщает Пятый канал.
"Наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик должен быть достигнут достаточно быстро. Мы предполагаем, что он где-то в феврале этот пик будет достигнут, возможно, даже в его первой половине",
— заявил профессор.
После этого, по словам эксперта, начнется закономерный спад. Если пик будет достигнут в феврале, то, возможно, уже в марте так называемая пятая волна может завершиться:
"Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры — особенно важно, чтобы люди вакцинировались".
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