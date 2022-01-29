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2 часа назад

Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны COVID-19

Вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн предположил, что пятая волна коронавирусной инфекции в России может завершиться уже в марте. Об этом сообщает Пятый канал.

Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик должен быть достигнут достаточно быстро. Мы предполагаем, что он где-то в феврале этот пик будет достигнут, возможно, даже в его первой половине",

— заявил профессор.

После этого, по словам эксперта, начнется закономерный спад. Если пик будет достигнут в феврале, то, возможно, уже в марте так называемая пятая волна может завершиться:

"Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры — особенно важно, чтобы люди вакцинировались".

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