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36 минут назад

Врач предупредил о рецидивах и хронической форме COVID-19

Переболевшие коронавирусом зачастую жалуются, что болезнь протекает волнами и, не желая уходить, возвращается вновь и вновь. Данные о симптомах "омикрона" пока размыты, но известно, что COVID-19 может перейти в хроническую форму. Врач-терапевт Игорь Гончаров объяснил Общественной службе новостей, почему так происходит.

Врач предупредил о рецидивах и хронической форме COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Омикрон, как и предыдущие штаммы, не формирует полного устойчивого иммунитета. Поэтому существуют и хронические формы течения коронавирусной инфекции. Когда иммуноглобулины класса М острой инфекции регистрируются на протяжении более чем трех месяцев. И рецидивы, когда человек может заболевать по нескольку раз. Все это норма, с которой нам придется дальше жить», – объяснил специалист.

Инфекция сказывается на сосудистой стенке и нервных окончаниях, что вызывает усталость, головные, суставные и мышечные боли, проявление сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще эти обострения у переболевших случаются всплесками, но иногда пациенты ощущают эти симптомы ежедневно.

«Все это будет появляться после перенесенной инфекции в большей или меньше степени – в зависимости от генетических особенностей (кто-то более устойчив к вирусам)», — объяснил врач.

Ранее мы писали о симптомах скрытого омикрона.

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