Врач предупредил о рецидивах и хронической форме COVID-19

«Омикрон, как и предыдущие штаммы, не формирует полного устойчивого иммунитета. Поэтому существуют и хронические формы течения коронавирусной инфекции. Когда иммуноглобулины класса М острой инфекции регистрируются на протяжении более чем трех месяцев. И рецидивы, когда человек может заболевать по нескольку раз. Все это норма, с которой нам придется дальше жить», – объяснил специалист.