Врачи рассказали о симптомах «стелс-омикрона»

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, симптомы «скрытого омикрона» (или подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса) схожи с проявлением инфицирования изначальным штаммом. Эту информацию опубликовало британское издание Express.

Высокая температура, непрерывный кашель, изменение (или потеря) обоняния и вкуса – основные отличительные черты заболевания «стелс-омикроном». Исследователям еще предстоит выявить более специфичные симптомы, присущие не только предшественнику BA.2 – штамму BA.1.