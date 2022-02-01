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1 час назад

Врачи рассказали о симптомах «стелс-омикрона»

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, симптомы «скрытого омикрона» (или подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса) схожи с проявлением инфицирования изначальным штаммом. Эту информацию опубликовало британское издание Express.

Врачи рассказали о симптомах «стелс-омикрона»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Высокая температура, непрерывный кашель, изменение (или потеря) обоняния и вкуса – основные отличительные черты заболевания «стелс-омикроном». Исследователям еще предстоит выявить более специфичные симптомы, присущие не только предшественнику BA.2 – штамму BA.1.

Исследователи столкнулись с тем, что BA.2 тяжело отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1, поэтому его называют «скрытым». Однако он успешно обнаруживается при ПЦР-тестировании и антигенных экспресс-тестах.

Ранее мы рассказали о том, как понять, что вы подхватили омикрон-штамм.

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