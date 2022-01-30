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1 час назад

Ученые рассказали о "супериммунитете" против COVID-19

Группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки заявила о возможности получить "супериммунитет" против коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

Ученые рассказали о "супериммунитете" против COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. По данным исследования, вакцинированные пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer.

Ученые уточнили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только "нормальный" иммунитет, а "супериммунитет" будет лишь при условии вакцинации.

Читайте также о необходимых лекарствах при заражении "омикроном".

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