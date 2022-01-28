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3 часа назад

Врач назвал первые симптомы омикрон-штамма

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал первые признаки заражения омикрон-штаммом. Его слова передает Лента.ру.

По его словам, первый симптом коронавируса, вызванный новым типом коронавируса, — заложенность носа и обильный насморк. Также пациенты жалуются на боль в горле.

«Боль в горле считается обязательным симптомом, вообще маст-хэв, ее описывают около 80 процентов пациентов», — сказал врач.

До этого мы рассказывали о поражении сосудов при омикроне.

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