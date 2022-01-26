Россиян предупредили о поражении сосудов при омикроне

Новый штамм поражает не только дыхательную систему организма и может сказаться на здоровье сосудов. Об этом сообщает “Российская газета” со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.

Эксперт рассказала, что омикрон-штамм способен повреждать стенки сосудов, а также может стать причиной сосудистых спазмов и образования тромбов.

“Первые выявленные особенности омикрона - способность вызывать сильные головные боли, выраженную слабость, различные высыпания, указывали на сохранение свойства поражать сосуды”

Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина также добавила, что среди симптомов у детей наблюдается кожный васкулит, который также говорит о поражении сосудов.