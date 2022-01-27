Врач назвал редкий, но опасный синдром при омикрон-штамме

Российский врач-педиатр Сергей Бутрий рассказал «о редком, но грозном» синдроме при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает «Правмир».

«Отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром при ковиде. При нем сыпь может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой, и она сочетается с остальным типичным комплексом симптомов (высокой лихорадкой, кричащими воспалительными изменениями в анализах крови, позже — поражением сердца)», — заявил российский врач.

При COVID-19, по его словам, может появиться сыпь, но она обычно сопровождает основные симптомы болезни, хотя ожет стать и единственным проявлением болезни. При этом сыпь может стать единственным симптомом, заявил он.

Специалист отметил, что врача нужно вызывать не сразу при проявлении первых симптомов ОРВИ или простуда, а в том случае, если появляется спутанность сознания, одышка, яркая сыпь или если человек полностью отказывается от питься и еды.

«Советую не паниковать в первые дни болезни, изолироваться, облегчать симптомы, следить за красными флагами, и не обращаться к медикам в первые дни без опасных симптомов, если вам не нужен лист нетрудоспособности», — сказал врач.