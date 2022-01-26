Ракова: в Москве увеличат коечный фонд для детей с COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице увеличат коечный фонд для детей с коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

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По словам Раковой, дети стали гораздо чаще болеть COVID-19:

"Это все требует от нас увеличения коечной мощности детских ковидных стационаров. На сегодняшний день развернуто 680 коек. Завтра к работе с детьми приступает дополнительно корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице".

По мнению заместителя мэра Москвы, темпы вакцинации в Москве сейчас не адекватны ситуации:

"Хотелось бы, чтобы прививались активнее, невакцинированные по-прежнему болеют тяжело".

Анастасия Ракова отметила, что в ближайшее время откроются пункты вакцинации для подростков. Вакцина для детей от 12 до 17 лет уже зарегистрирована.

"В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты и все желающие могут записаться и отвакцинировать своих детей, которые подпадают под эту возрастную группу. Вакцинация исключительно добровольная, по желанию родителей", - заявила Ракова.

Кроме того, она прокомментировала ситуацию с распространением нового штамма коронавируса. По словам заместителя мэра, 80% выявленных случаев в Москве приходится на омикрон-штамм:

"Такое цунами новых случаев выявления коронавирусной инфекцией и в нашей стране, и в других странах связано с приходом нового штамма "омикрон". На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве, по данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон".