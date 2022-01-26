Названы три главных симптома для вызова скорой помощи

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о трех симптомах, на которые нужно обратить внимание, если вы хотите вызвать себе скорую помощь. Об этом сообщает “Вечерняя Москва”.

Медик перечислила, что для вызова неотложной помощи должны быть три симптома: температура выше 39 градусов, которая держится более пяти дней, низкая сатурация и длительная головная боль. Как посчитала Романенко, в других случаях нужно обращаться в поликлинику.

“Если температура выше 39 градусов и держится больше пяти дней при гриппе или омикроне — это повод вызвать врача. Скорую помощь, любого врача”

Если у человека держится температура выше 38, то самолечением можно заниматься три дня. В том случае, если состояние пациента становится хуже или у него появляются новые симптомы, уже тогда необходимо обращаться за медицинской помощью.

Эксперт также добавила, что симптомы нового штамма коронавируса похожи на обычную простуду. Поэтому она попросила оставаться дома людей с симптомами ОРВИ.