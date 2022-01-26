Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-3° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
2 часа назад

Названы три главных симптома для вызова скорой помощи

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о трех симптомах, на которые нужно обратить внимание, если вы хотите вызвать себе скорую помощь. Об этом сообщает “Вечерняя Москва”.

Названы три главных симптома для вызова скорой помощи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медик перечислила, что для вызова неотложной помощи должны быть три симптома: температура выше 39 градусов, которая держится более пяти дней, низкая сатурация и длительная головная боль. Как посчитала Романенко, в других случаях нужно обращаться в поликлинику.

“Если температура выше 39 градусов и держится больше пяти дней при гриппе или омикроне — это повод вызвать врача. Скорую помощь, любого врача”

Если у человека держится температура выше 38, то самолечением можно заниматься три дня. В том случае, если состояние пациента становится хуже или у него появляются новые симптомы, уже тогда необходимо обращаться за медицинской помощью.

Эксперт также добавила, что симптомы нового штамма коронавируса похожи на обычную простуду. Поэтому она попросила оставаться дома людей с симптомами ОРВИ.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о поражении сосудов при омикроне.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители