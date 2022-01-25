Заболеваемость коронавирусом в России на третьей неделе 2022 года вдвое выросла по сравнению с предыдущей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

"В Российской Федерации продолжается подъем заболеваемости, и по итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев заболевания. Показатель составил 231 [случай] на 100 тыс. населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", — заявила Попова.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом растет в 83 регионах России. Самый сильный рост заражений наблюдается в трех регионах РФ.

"По итогам третьей недели [2022 года] мы видим, что больше половины - 52% всех заболевших и инфицированных - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург", — сказала она.

Самая низкая тенденция заболеваемости, по ее словам, наблюдается в Амурской и Сахалинской области.

По словам главы Роспотребнадзора, заболеваемость стремительно растет во всех регионах, где были сняты коронавирусные ограничения:

"Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост [заболеваемости]. Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются".

Кроме того, Попова сообщила, что большинство зараженных новым омикрон-штаммом оказались непривитыми:

«Основная часть — это внутреннее заражение в стране, это почти 90%. И хочу отметить также, что из этого количества не привиты были почти 70%. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса».

При этом выяснилось, что около 3500 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ, а всего в стране уже развернуто 165 тысяч коек для пациентов с ковидом, резерв составляет 30%.