Врачи назвали пять "уходящих и приходящих" симптомов "омикрона"

При омикрон-штамме коронавируса развиваются поражение вестибулярной системы и общая слабость, которые приводят к появлению "уходящих и приходящих" симптомов болезни. Об этом сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).
Пациенты часто страдают от головокружения, звона в ушах, напряжения в глазах, снижения слуха и головной боли.
"Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу", — объяснили в NHS.
Специалисты отметили, что при регулярных болях могут потребоваться дополнительные обследования.
Ранее официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам перечислил пять основных симптомов штамма коронавируса "омикрон".