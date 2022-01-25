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55 минут назад

Врачи назвали пять "уходящих и приходящих" симптомов "омикрона"

При омикрон-штамме коронавируса развиваются поражение вестибулярной системы и общая слабость, которые приводят к появлению "уходящих и приходящих" симптомов болезни. Об этом сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Пациенты часто страдают от головокружения, звона в ушах, напряжения в глазах, снижения слуха и головной боли.

"Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу", — объяснили в NHS.

Специалисты отметили, что при регулярных болях могут потребоваться дополнительные обследования.

Ранее официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам перечислил пять основных симптомов штамма коронавируса "омикрон".

Коронавирус,Видео,
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