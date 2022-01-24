Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
3 часа назад

Названы пять основных симптомов омикрон-штамма

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам перечислил пять основных симптомов нового штамма коронавируса "омикрон". Его цитирует местное издание Bdnews.

Названы пять основных симптомов омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил врач, у 73% заразившихся выявлен насморк. У 68% пациентов есть жалобы на головную боль. 64% сообщают, что испытывают чувство усталости и вялости. Боль в горле, постоянное желание чихать есть у 60% заболевших. А у 44% зараженных "омикроном" есть кашель.

По словам врача, эти пять симптомов схожи с проявлениями сезонной простуды, поэтому требуют особого внимания.

Ранее мы писали, как распознать "омикрон" с высокой вероятностью.

Коронавирус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители