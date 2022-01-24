Названы пять основных симптомов омикрон-штамма

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам перечислил пять основных симптомов нового штамма коронавируса "омикрон". Его цитирует местное издание Bdnews.
Как сообщил врач, у 73% заразившихся выявлен насморк. У 68% пациентов есть жалобы на головную боль. 64% сообщают, что испытывают чувство усталости и вялости. Боль в горле, постоянное желание чихать есть у 60% заболевших. А у 44% зараженных "омикроном" есть кашель.
По словам врача, эти пять симптомов схожи с проявлениями сезонной простуды, поэтому требуют особого внимания.
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