Названы пять основных симптомов омикрон-штамма

Как сообщил врач, у 73% заразившихся выявлен насморк. У 68% пациентов есть жалобы на головную боль. 64% сообщают, что испытывают чувство усталости и вялости. Боль в горле, постоянное желание чихать есть у 60% заболевших. А у 44% зараженных "омикроном" есть кашель.