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2 часа назад

Названы четыре скрытых симптома "омикрона"

Существует четыре симптома штамма коронавируса "омикрон", которые можно списать на другие факторы. Об этом сообщает The Sun.

В Национальной системе здравоохранения Великобритании подчеркивают, что при заражении "омикроном" наблюдается широкий спектр симптомов схожих с простудой.

Однако есть симптомы, которые можно принять за проявление иных заболеваний. Одним из них является усталость. Бывает трудно определить, связано ли чувство усталости и переутомления с COVID-19, так как люди могут списывать это на другие факторы образа жизни.

Другим "скрытым" симптомом является ломота и боли в мышцах. Как отметил Награни, такое состояние может быть спровоцировано тем же чувством усталости.

Легко спутать с другими проявлениями и потерю аппетита. При этом данный симптом встречается у людей, заразившихся как "омикроном", так и "дельтой".

Еще одним таким симптомом является тошнота, которая все же редко проявляется при COVID-19.

До этого мы сообщали, что «омикрон» размножается в 70 раз быстрее «дельты».

Коронавирус,Видео,
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