Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
2 часа назад

Ученые: «омикрон» размножается в 70 раз быстрее «дельты»

Оказалось, что штамм «омикрон» распространяется в легких быстрее в 70 раз, чем «дельта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).

Ученые заявили, что эта информация помогает понять, почему новый штамм так быстро передается от человека к человеку.

При этом исследование показало, что при заражении «омикроном» инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе. Специалисты предполагают, что с помощью этого можно идентифицировать степень тяжести заболевания.

Пока что исследователи не делают других резких заявлений и прогнозов относительно омикрон-штамма. Известно лишь то, что он распространяется в несколько раз быстрее предыдущих версий коронавируса, известных миру.

Ранее сообщалось, что ученые разработали прибор для эффективной диагностики коронавируса.

Коронавирус,Видео,РИА Новости,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители