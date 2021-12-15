Ученые: «омикрон» размножается в 70 раз быстрее «дельты»

Оказалось, что штамм «омикрон» распространяется в легких быстрее в 70 раз, чем «дельта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).

Ученые заявили, что эта информация помогает понять, почему новый штамм так быстро передается от человека к человеку.

При этом исследование показало, что при заражении «омикроном» инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе. Специалисты предполагают, что с помощью этого можно идентифицировать степень тяжести заболевания.

Пока что исследователи не делают других резких заявлений и прогнозов относительно омикрон-штамма. Известно лишь то, что он распространяется в несколько раз быстрее предыдущих версий коронавируса, известных миру.