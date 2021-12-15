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2 часа назад

Ученые разработали прибор для эффективной диагностики COVID-19

В университете Брауна в США ученые разработали устройство Bubbler, которое может эффективно диагностировать коронавирус. Об этом сообщает журнал The Journal of Molecular Diagnostics.

Ученые разработали прибор для эффективной диагностики COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Устройство может конвертировать РНК в ДНК из частиц вируса, которые выдыхает человек. Он также определяет количество вируса в организме и штамм.

Устройство тестировали на 70 пациентах, которые лечились от коронавируса в одной из больниц Род Айленда. Ученые брали пробы вируса из воздуха, выдыхаемого пациентом, а также соскобы с языка. Это сравнивали с ПЦР-тестом.

Результаты исследования показали, что вирус может быть обнаружен в воздухе, который выдыхает пациент, в течение 15 секунд. Кроме того, Bubbler оказался эффективен при прогнозировании поражения легких.

Врачи продолжают бить тревогу из-за постковидного синдрома. Выяснилось, что он может вызвать ускоренное старение.

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