Врач заявила о риске потери зрения из-за COVID-19

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что пациенты с COVID-19 могут полностью лишиться зрения из-за поражения крупных и мелких сосудов. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам медика, в глазах находятся мельчайшие сосуды, поэтому ишемическая недостаточность в виде тромбозов может привести к полной потере зрения.

«Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», — сказала Татьяна Шилова.

Врач отметила, что это может произойти как в период заболевания, так и во время постковидного синдрома. В таком случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. По словам офтальмолог, отреагировать необходимо в течение нескольких часов по аналогии с инфарктами и инсультами.