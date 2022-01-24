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2 часа назад

Популярная вакцина оказалась бесполезной против «омикрона»

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac, практически не обеспечивает защиту от омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявили ученые из Медицинской школы Йельского университета (США) и Министерства здравоохранения Доминиканской Республики. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Популярная вакцина оказалась бесполезной против «омикрона»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты проанализировали образцы плазмы крови 101 взрослого человека из Доминиканской Республики, которые летом 2021 года привились двумя дозами китайской вакцины, а затем ревакцинировались препаратом BNT162b2 от Pfizer и BioNTech.

У участников исследования брали кровь перед третьей прививкой, спустя неделю и 28 дней после нее. Ее подвергали воздействию SARS-CoV-2, проверяя способность антител нейтрализовать «уханьский» штамм, «дельту» и затем «омикрон».

У привитых китайской вакциной спустя месяц после ревакцинации Pfizer выявили 10,1- и 6,3-кратное повышение нейтрализующей активности антител против «уханьского» штамма и «дельты». Однако ситуация с «омикроном» оказалась хуже.

«В нашей когорте медицинских работников мы наблюдали 14,5-кратное снижение титров против омикрон-варианта через 28 дней после второй дозы вакцины Moderna», — сообщили ученые.

В плазме крови получивших две дозы вакцины CoronaVac, не было нейтрализующих антител к «омикрону» до бустерной дозы BNT162b2.

Ранее стало известно, что "омикрон" может проникать в организм через глаза.

Коронавирус,Pfizer,
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