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3 часа назад

"Омикрон" может проникать в организм через глаза

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев. Он отметил, что одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Его слова приводит ТАСС.

"Омикрон" может проникать в организм через глаза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно омикрон",

- отметил врач.

После того, как в организм попадает вирус, начинается развитие конъюктивита, сопровождаемое головными болями и насморком.

Врач отметил, что исследований пока, впрочем, недостаточно, чтобы с уверенностью заявлять, какие именно симптомы характерны для отдельных штаммов.

Ранее мы писали, что были названы нетипичные симптомы омикрон-штамма COVID-19.

Коронавирус,Андрей Исаев,ИТАР-ТАСС,
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