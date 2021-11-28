Названы нетипичные симптомы омикрон-штамма COVID-19

Медики из ЮАР назвали нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. Их перечисляет SM-News.

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Так, при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил. Также у большинства пациентов наблюдается учащенный пульс.

Специалисты отмечают, что омикрон-штамм в первую очередь распространяется среди молодых людей.

Напомним, что новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Штамм назвали греческой буквой "омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.