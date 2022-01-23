В ВОЗ предупредили о появлении нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении нового штамма коронавируса, который будет более заразным, чем омикрон. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове во время выступления в эфире программы "Наука за пять минут".

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Чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям, заявил специалист:

"Несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас".

Керкхове добавила, что штамм будет способен преодолевать воздействия иммунитета. Она также призвала не считать омикрон слабым штаммом COVID-19 из-за более легкого течения болезни, чем при заражении дельта-вариантом.