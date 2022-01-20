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1 час назад

Стало известно, для кого максимально опасен "омикрон"

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого штамм коронавируса "омикрон" представляет наибольшую опасность.

Оказалось, что данный штамм ковида особенно опасен для детей от двух до пяти лет. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея".

Также в группу риска входят люди старше 65 лет.

Ранее мы писали, что вирусолог сравнил омикрон с корью.

Коронавирус,Видео,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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