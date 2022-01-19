Уролог объяснил, как COVID влияет на мужское достоинство

Коронавирусная инфекция может повлиять на некоторые функции полового члена, но не способна изменить его размер. Об этом сказал врач-уролог Сергей Ильин в беседе с «Вечерней Москвой». Так он прокомментировал жалобы американца на явное уменьшение размера своего достоинства.

С уменьшением размеров половых органов после болезни COVID-19 столкнулось около 5% мужчин из 56 стран. Об этом говорят результаты исследования ученых. Так, 30-летний житель США, переболевший коронавирусом летом прошлого года, заявил, что его половой орган уменьшился после болезни на четыре сантиметра и до сих пор не вернулся в привычные размеры.

Врач отметил, что размер полового члена зависит исключительно от степени наполняемости кровью во время эрекции.

"Конечно, коронавирусная инфекция, как и любая инфекция, влияет на сосудистую систему. А половой член как раз состоит на 90 процентов из сосудов. И ковид мог повлиять на какие-то отдельные функции органа, но точно никак не может изменить размер — увеличить или уменьшить", — объяснил Ильин.

Врач считает, что американец, скорее всего, додумал проблему.

"Нужно смотреть на психоэмоциональную сторону индивидуума, который заметил уменьшение органа после коронавирусной инфекции. Данные стандартных замеров детородного органа рулеткой или линейкой не могут быть объективными показателями. Кроме того, у пациента могут быть иные системные заболевания, наподобие подагры или болезни Пейрони, при которой в органе образовываются плотные бляшки, деформирующие форму и вызывающие болезненные эрекции. Эти недуги косвенно способны уменьшать размер", — объяснил уролог.