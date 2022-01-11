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3 часа назад

Врач рассказала, как связаны COVID-19 и потеря аппетита

Один из признаков коронавируса, в том числе и нового омикрон-штамма, — потеря аппетита и отсутствие интереса к пище. Связь между двумя явлениями объяснила в разговоре с радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Врач рассказала, как связаны COVID-19 и потеря аппетита
Фото: РамблерРамблер

Специалист отметила, что при любом инфекционном заболевании с температурой может пропасть аппетит, и это нормально. Отсутствие интереса к пище — не особый симптом омикрон-штамма, а следствие усталости организма.

«Если есть инфекция, и она протекает со всеми симптомами — с повышением температуры тела, с интоксикацией организма, с ломотой, с поражением органов — конечно, аппетита не будет, потому что организм борется с инфекцией», — объясняет Игнатикова.

Первостепенная задача для организма в этот период — победить болезнь.

«Воспаление — это тяжелое для организма состояние, которое требует большой затраты энергии и различных питательных веществ, иначе организм будет хуже справляться с инфекцией», — добавила врач.

Тем не менее пищу необходимо принимать в периоды малейших улучшений. Не обязательно наедаться досыта — достаточно легкой пищи.

«Это могут быть небольшие порции легкого питания: бульон, молочные напитки, которые легко усваиваются, куриное яйцо, паровые омлеты. Что-то максимально легкое и питательное».

Врач добавила, что при любых неприятных симптомах, которые сопровождают потерю аппетита, необходимо обратиться к врачу. Заболеванием может быть не вирусным, а нервной системы или желудочно-кишечного тракта.

«На фоне отсутствия аппетита могут быть такие симптомы, как горечь во рту, боли в животе, изжога, отрыжка, вздутие живота, непреднамеренное снижение веса. Это все требует обращения к врачу», — заключила эксперт.

Недавно диетолог назвала оптимальный способ наладить питание после праздников.

Болезни и лекарства,ИА Sputnik,
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