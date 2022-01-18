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2 часа назад

Врач дал советы по лечению первых симптомов омикрона

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал при первых симптомах заражения омикрон-штаммом коронавируса исключить лечение антибиотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач дал советы по лечению первых симптомов омикрона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ», — сказал врач.

Он порекомендовал при первых симптомах болезни остаться дома. Жаропонижающие средства медик посоветовал пить только при температуре выше 38 градусов. Вместо антибиотиков лучше употреблять противовирусные и противовоспалительные препараты.

Врач отметил, что при омикроне могут помочь капли от насморка, полоскание горла и промывание носа солевым раствором. Также нужно пить больше жидкости и отказаться от жареной и жирной пищи и солений.

Ранее вирусолог сравнил омикрон с корью.

Коронавирус,Андрей Тяжельников,
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