Врач дал советы по лечению первых симптомов омикрона

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал при первых симптомах заражения омикрон-штаммом коронавируса исключить лечение антибиотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ», — сказал врач.

Он порекомендовал при первых симптомах болезни остаться дома. Жаропонижающие средства медик посоветовал пить только при температуре выше 38 градусов. Вместо антибиотиков лучше употреблять противовирусные и противовоспалительные препараты.

Врач отметил, что при омикроне могут помочь капли от насморка, полоскание горла и промывание носа солевым раствором. Также нужно пить больше жидкости и отказаться от жареной и жирной пищи и солений.