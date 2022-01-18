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42 минуты назад

Цитата дня: «Более 70% заболевших «омикроном» не выезжали из России»

Сегодня состоялось заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе выступления вице-премьер Татьяна Голикова сделала несколько важных заявлений.

  • Власти Российской Федерации наблюдают за ситуацией с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции. Они характеризуются высокой контагиозностью возбудителя. Больше половины заражений COVID-19 в России – это «дельта» (60%) и «омикрон» (40%).
  • 27,9% заболевших «омикроном» прошли полный курс вакцинации. Только 3,2% привиты однократно. Не привитых – 68,9% от общего числа заболевших этим штаммом. Ссылаясь на опыт зарубежных коллег, Голикова заявила о пользе повторной вакцинации с целью облегчить течение болезни.
  • Только треть зарегистрированных пациентов выезжала в течение последних шести месяцев за границу.
  • «Омикрон» активно развивается внутри страны, доминируя в Москве, Подмосковье и Петербурге. Заболевание этим штаммом выявлено в 42 регионах страны.
  • В стране развернуто 158,6 тысяч ковидных коек, 69% уже заняты.
  • В России сроки карантина по коронавирусу будут сокращены с четырнадцати до семи дней. Если эпидемиологическая ситуация изменится в худшую сторону, то предполагаются корректировки.
  • Дома-интернаты из-за высокой заразности нового штамма «омикрон» должны быть переведены на закрытый режим работы.

Премьер Мишустин объявил о создании специальной рабочей группы, курировать которую поручено Татьяне Голиковой. Опергруппа в круглосуточном режиме остается на связи с субъектами РФ, а также всеми заинтересованными органами и организациями. И при выявлении сложностей, связанных с эпидобстановкой, будет помогать в принятии экстренных решений.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как отличить симптомы заболевания «омикроном» и «дельта» штаммами.

Коронавирус,Видео,Татьяна Голикова,
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