Сегодня состоялось заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе выступления вице-премьер Татьяна Голикова сделала несколько важных заявлений.

Премьер Мишустин объявил о создании специальной рабочей группы, курировать которую поручено Татьяне Голиковой. Опергруппа в круглосуточном режиме остается на связи с субъектами РФ, а также всеми заинтересованными органами и организациями. И при выявлении сложностей, связанных с эпидобстановкой, будет помогать в принятии экстренных решений.