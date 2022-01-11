Какие симптомы у омикрон-штамма коронавируса

Чем омикрон-штамм отличается от дельты, действительно ли он протекает в более легкой форме и какие для него характерны симптомы — рассказываем в материале "Рамблера".

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В последнее время врачи сообщают о том, что омикрон-штамм коронавируса по симптоматике и тяжести течения заболевания схож с обычной простудой. Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что летальность среди инфицированных «омикроном» в 4–17 раз ниже, чем среди заразившихся другими штаммами коронавируса.

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"Количество госпитализаций среди заболевших снижено почти в три раза, <...> среди госпитализированных количество тяжелых снижено в примерно в 2,9 раза, <...> летальность среди тех, кто попал в госпиталь, снижена в 4–17 раз",

— сказал Денис Логунов, ссылаясь на данные из ЮАР и Великобритании.

Тем не менее, эксперты прогнозируют резкий всплеск заболеваемости омикроном в стране в конце января — начале февраля. В Роспотребнадзоре 11 января заявили, что в России выявлено 305 случаев заражения новым штаммом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице тоже наблюдается "значительное количество заболевших". В течение 70 дней жители могут столкнуться с новой волной коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболевший омикроном может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования. При этом симптомы могут возникнуть на третий-пятый день.

Согласно отчету Департамента здравоохранения штата Вашингтон, опубликованному 5 января, наиболее частыми симптомами омикрон-штамма являются:

температура (у 60% из 405 пациентов);

кашель (у 63%);

боль в горле (у 63%);

мышечные боли (у 55%);

головная боль (у 65%);

тошнота (у 19%);

одышка (у 17%).

Также 17 процентов заболевших встречаются с пропажей обоняния, диареей (11 процентов) и болями в животе (10 процентов).

"Специфичных симптомов, по которым можно опознать омикрон или отличить его от других вариантов, нет (впрочем, ни один из прошлых вариантов не давал специфичных симптомов)",

— написал в своем материале аналитик открытых данных Александр Драган.

Эксперт, ссылаясь на данные британского проекта ZOE COVID Study и Департамента здравоохранения штата Вашингтон, создал диаграммы, в которых сравнил симптомы дельта-штамма и омикрона у привитых и непривитых пациентов:

Александр Драган

Александр Драган

По словам аналитика, прорывные инфекции, которые поражают переболевших и вакцинированных отличаются легкими простудными симптомами. Это относится и к омикрон-штамму, и к другим заболеваниям.

"В разных странах — от ЮАР до Великобритании — выше заболеваемость среди молодых, а привитые и ранее переболевшие заболевают на порядок чаще.

И, вероятно, именно здесь кроется причина мягкой симптоматики омикрона, о которой мы столько слышим.

Доомикронные исследования показывают, что лёгкие и мягкие простудоподобные симптомы среди привитых — это обычное дело.

И многочисленные свидетельства и статьи о том, что у омикрона симптомы больше напоминают простуду, могут говорить на самом деле не об изменении симптоматики омикрона — а об изменении структуры заболеваемости",