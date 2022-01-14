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3 часа назад

Иммунолог описал симптомы омикрон-штамма

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал телеканалу «Москва 24», что заразившиеся омикрон-штаммом практически не сталкиваются с болью в грудной клетке. «Омикрон» тоже вызывает ковидную пневмонию, которая становится причиной гибели заболевших при обширном поражении легких. Но болевой симптом у них чаще всего отсутствует.

Кроме того, у инфицированных этим штаммом отмечается потеря обоняния, но только на стадии выздоровления. Характерными симптомами для омикрон-штамма остаются сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, повышение температуры, слабость и головная боль. Специалист уточнил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, как при дельта-штамме, могут возникать у детей.

Ранее вирусологи рассказали о сроках выявления омикрон-штамма ПЦР-тестом.

Коронавирус,Видео,Владимир Болибок,
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