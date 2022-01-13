Фармаколог предрек "настоящую вторую волну" COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин убежден, что из-за высокой скорости распространения омикрон-штамм коронавируса быстро захватит всю планету и мутирует. Он также добавил, что с настоящей второй волной вируса мир столкнется только сейчас. Этим он поделился в беседе с "Лентой.ру".
"Вероятнее всего, 80 процентов всех случаев заболевания будет приходиться именно на омикрон, что фактически означает, что он захватит весь земной шар. Из-за этого и мутирует он очень быстро, полностью вытеснив все остальные штаммы. Могу предположить, что с началом пандемии не просто коронавируса, а именно омикрона вирус ослабится еще сильнее. Он уже и так имеет довольно неагрессивное течение, потому следующие варианты окажутся еще более мягкими",
— пояснил Кондрахин.
Медик также отметил, что если раньше шла речь скорее о подъемах заболеваемости, то теперь планету ждет мощный скачок.
"Из позитива здесь можно назвать то, что произойдет такая естественная "иммунизация" населения, новый штамм оттеснит все другие, более опасные. Тем не менее необходимо понимать, что, хотя мы и говорим о том, что течение болезни намного менее тяжелое, последствия ее останутся теми же. Это и риски тромбозов, и нарушения со стороны нервов, сердца, легких, печени",
— заключил Кондрахин.
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