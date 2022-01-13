Фармаколог предрек "настоящую вторую волну" COVID-19

"Вероятнее всего, 80 процентов всех случаев заболевания будет приходиться именно на омикрон, что фактически означает, что он захватит весь земной шар. Из-за этого и мутирует он очень быстро, полностью вытеснив все остальные штаммы. Могу предположить, что с началом пандемии не просто коронавируса, а именно омикрона вирус ослабится еще сильнее. Он уже и так имеет довольно неагрессивное течение, потому следующие варианты окажутся еще более мягкими",